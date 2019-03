Spillerne fra AaBK's gyldne dage i 1970'erne holder fortsat sammen. For nylig oplevede otte af dem en stjernestund uden for Wembley.

Aabenraa: - Og der er snacks og det hele.

- Sagde du Gnags?

Godt nok i kørestol nu, men ellers er Willy Moshage, det fløjtende postbud, i topform.

- Hvordan er holdopstillingen?

- Hvad var det for en datingside, du fandt hende på?

At træde ind i AaBK's klublokale anno 2019 er ikke meget anderledes end en tur i omklædningsrummet for 45 år siden. De gamle fodboldhelte er stadig skåret godt for tungebåndet, og der lades ingen tvivl tilbage om, at de hygger sig i hinandens selskab.

Og det gør de ofte. En flok på 15 spillere, der i dag spænder mellem 66 og 76 år, fra det gyldne årti, mødes en gang om måneden til Champions League-fodbold. Altid hos Jørgen Greve. Og altid med samme menu: To grillpølser og øl.

For nylig var otte af dem også fire dage i London, hvor de blandt andet så Premier League-kampen mellem Fulham og Tottenham og var en tur på Wembley.

Her står en stor bronzestatue af den engelske legende Bobby Moore, og så kom mobilkameraerne ellers frem, så de kunne blive foreviget med ham. Det var der en helt særlig grund til.

- Han spillede nogle kampe for Herning i 1978, hvor han blev fløjet ind. Så vi har spillet mod ham her på Aabenraa Stadion, fortæller Jens Peter Boe, der naturligvis lige må tilføje, at AaBK vandt den kamp 2-0.

- Vi fik nogle australiere til at tage et billede af os foran statuen, og da de spurgte hvorfor, fortalte vi, at vi havde spillet mod ham. Det hørte nogle japanere, der straks kom styrtende og fotograferede løs. Så nu florerer vi nok på nogle Facebook-sider i Japan, griner den tidligere forsvarsspiller.