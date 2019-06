AABENRAA: En 44-årig kvinde fra Rødekro kom søndag klokken 12.21 kørende ad Smedefod i Bolderslev og ville fortsætte over et firbenet kryds ad Ringvej. På en eller anden måde får kvinden dog påkørt et skilt i et helleanlæg midt på vejen, som hun skulle have været højre om. Der skete dog ingen personskade.