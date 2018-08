40 år med vrinsk og hygge

Lille barn - stor hest. Men rytteren her ser nu ikke ud til at være bange for at sidde på hesten. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Løjt Vestermark Børneringridning fejrede lørdag 40 års jubilæum med 128 ryttere til start. Dertil kom børnekongeridningen med 18 deltagere.

Løjt: Traditionerne sættes højt, når Karen Olsen hvert år lægger mark og hus til den årlige børneringridning på Løjt Vestermark. Hvis nogen for eksempel genkender de håndskrevne skilte, som viser vej til ringriderpladsen, er det ikke så mærkeligt. Skiltene er nemlig cirka 20 år gamle, så genbrug sættes også i højsædet, når børn og heste dyster ved Karen Olsens gård på Sandskærvej. Lørdag havde børneringridningen på Løjt 40 års jubilæum, og hele 128 ryttere var til start. Mange af dem kommer igen år efter år, og flere forældre til nutidens ryttere har for år tilbage været børneryttere. Før som nu er arrangementet på Løjt en hyggelig familiedag, hvor der ikke er en nedre aldersgrænse. To af de 128 ryttere i år var således blot to år gamle. - Det er så fantastisk, at så mange bakker op om vores ringridning. Jeg går selv galt op i det, men det kunne jo ikke lade sig gøre, hvis jeg ikke havde nogle stærke mænd til at stille det hele an, siger Karen Olsen.

En festlig dag Der var flagallé i Løjt Kirkeby i anledning af børneringridningen.Arrangementet begyndte ved Kirketoftens Ældrecenter, hvor der blev sagt tillykke med 40 års jubilæet til Løjt Vestermarks Børneringridning.



Herefter red rytterne med deres heste i optog til ringriderpladsen ved Sandskærvej 31, hvor konkurrencen fandt sted.



Deltagerne var fra 2 til 16 år.

Kongerne i pause Den lokale ringridning var hovedbegivenheden, og med de mange deltagere blev det aften, inden konkurrencen var slut. I en pause blev kongeridningen for børn afviklet, og her deltog 18 af sidste sæsons børnekonger. Kongeridningerne for børn og voksne bliver tildelt efter ansøgning fra foreningerne, og i år valgte ringriderforeningen i Løjt at søge om at blive vært for børnekongeridningen på grund af foreningens 40 års jubilæum. Og det faldt altså i god jord hos Ringriderprogrammet i Sønderjylland. Sidste års vindere red en flot dyst, og kongetitlen gik til Jacob Petersen fra Gammel Skovbøl. Mia Lauritsen fra Løjt vandt titlen som kronprins, mens Line Olesen fra Rangstrup kan kalde sig ny prins for alle børnerytterne.