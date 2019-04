Der var fyldt godt op hos 3F på H.P. Hanssensgade i Aabenraa fredag. Fagforeningen sagde farvel til formanden gennem næsten 25 år, Kim Brandt, og goddag til hans afløser, Brian Andersen, der hidtil har være brancheleder for industrien under 3F.

AABENRAA: De kom fra nær og fjern, medarbejdere, medlemmer, repræsentanter fra andre fagforbund og politiske forbundsfæller.

Lige så langsomt blev mødelokalet hos 3F i Aabenraa fyldt med snakkende mennesker, da 3F Aabenraa-Tønder sagde farvel til formand Kim Brandt og goddag til hans afløser, Brian Andersen.

Der var hvidvin i glassene, buffet i det tilstødende lokale og hyggeligt selskab.

Kim Brandt og Brian Andersen hilste pænt på alle, og der blev uddelt mange krammere og skulderklap.

Skulderklap var der også mange af - sådan billedligt talt - da næstformand i 3F Aabenraa Tønder, Lars Petersen, holdt tale for sin hidtidige og sin kommende formand.

- Solid, ærlig, retfærdig, tålmodig, rummelig og god til at se sammenhænge og til at mægle, lød skudsmålet for Kim Brandt, som nu skal bruge sine evner som konsulent for 3F med base i hovedstaden.

Lars Petersen berettede om de mange finurlige effekter som sikkerhedshjelme og porcelænsfigurer, der er dukket op under oprydningen på Kim Brandts kontor. Mange af dem har den afgående formand taget med sig hjem til Bovrup. Men samlingen af dirigentklokker fra tidligere tiders mange fagforbund har fået lov til at blive hos 3F.

- Det er vist kun Kim, der kan se charmen ved dem, mente Lars Petersen.

Han ønskede sin formand tillykke med det nye job, og havde kun én bekymring.

- Jeg har svært ved at se, hvordan så stort et politisk menneske som dig kan trives som embedsmand, lød det.