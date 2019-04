3F lægger op til diskussion: Ny slumlejr i Padborg skal forhindres

Journalister fra Fagbladet 3F afslørede før jul, at filippinske chauffører levede i en slumlejr i Padborg og fik ned til 15,20 kroner i timen. Torsdag er der paneldebat hos 3F Aabenraa om, hvordan en lignende sag kan forhindres.

AABENRAA: To nuværende og en kommende EU-politiker sidder i panelet, når 3F Sønderjylland på torsdag er vært for et debatmøde om udenlandske chauffører og deres arbejdsvilkår i Danmark.

Det er socialdemokraten Christel Schaldemose fra Europaparlamentet, der skal diskutere med sin Bruxelles-kollega, Asger Christensen fra Venstre, og med Peter Kofod, som er Dansk Folkepartis spidskandidat ved det kommende valg til Europaparlamentet.

Baggrunden for debatten er en historie om filippinske og srilankanske chauffører, der før jul blev afsløret i Fagbladet 3F.

De to journalister bag historien, Morten Halskov og Asger Havstein Eriksen, vil fortælle om deres research. De har nu også lavet en dokumentarfilm om Padborg-sagen.

Den hedder Motorvejens Slaver og vises som optakt til debatmødet.