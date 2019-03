Efter næsten 25 år på posten stopper Kim Brandt som formand i 3F Aabenraa. I stedet overtager han et job som ansat konsulent i samme fagforening med arbejdssted i København.

AABENRAA: Kim Brandt har allerede prøvet begge dele - både at være ansat og være valgt leder i fagforeningen.

De seneste næsten 25 år har han været folkevalgt på posten som formand for det, der nu kendes som 3F Aabenraa, hvor Tønder og dele af Sønderborg kommuner også er med. Men nu er der tid til forandring. Kim Brandt bliver igen fast ansat medarbejder i fagforeningen.

Den 1. april overtager han et drømmejob som konsulent i organisationsafdelingen under 3F med kontor i København.

- Det bliver mærkeligt at sige farvel til Aabenraa og til en afdeling, som jeg på mange måder har været med til at bygge op. Jeg skal også lige vænne mig til, at nu udtaler jeg mig ikke længere på egne vegne. Det er ikke Kim, der mener noget. Det er fagforeningen 3F, jeg taler på vegne af, siger Kim Brandt.

- Det gør så ikke så meget, for Kim og 3F er jo enige, men det kræver lidt tilvænning, forudser han.

Den nye titel betyder også, at Kim Brandt træder ud af alle de sammenhænge i 3F, hvor han er folkevalgt - blandt andet hovedbestyrelsen og nogle udvalg under hovedbestyrelsen.