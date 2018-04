36-årig mand erkender drabsforsøg i Tinglev

Naboer, som ikke ønsker deres navne i avisen, har fortalt, at de hørte skuddet og blev vækket af det. Lejligheden, hvor drabsforsøget foregik, er et sted, hvor der altid er knald på, lød det.

Med dørlukningen er det ikke muligt for offentligheden at få et indtryk af, hvad der er foregået torsdag aften i en lejligheden på Stationsvej.

Overarbejde

Et grundlovsforhør med tre sigtede betød, at to forsvarsadvokater skulle tilkaldes. Der er normalt kun en forsvarsadvokat på grundlovsforhør-vagt hver dag året rundt. Politiet mødte talstærkt op med to betjente til hver af de anholdte personer. Også flere af betjentene måtte tilkaldes og opgive en lørdag i det grønne.

De to betjente, som kom med den 36-årige gerningsmand i skuddramaet, tog ingen chancer. Han var i fikseringsbælte med håndjern. De to mænd var begge iklædte hvidt sygehustøj og gik i badetøfler. Deres tøj og sko er til undersøgelse for eventuelle spor. Kun kvinden kom i sit almindelige tøj.

Grundlovsforhøret var fortsat i gang lørdag eftermiddag klokken 14.30. JydskeVestkysten følger op på sagen.