Aabenraa: For en gangs skyld slap deltagerne til kvindeløbet En duft af kvinde for al den stank, da årets udgave blev skudt afsted fra Aabenraa Stadion lørdag eftermiddag.

Normalt har det ellers altid fundet sted samtidig med mandeløbet Xtreme Mandehørm, men i år havde kvindeløbet - som i øvrigt kunne fejre fem års fødselsdag - nemlig fundet sin helt egen dag.

I alt 350 kvinder fra hele kommunen havde trodset det ellers lidt insisterende blæsevejr og stod således, efter en veloplagt omgang opvarmning til pumpende toner, klar til at løbe enten fem eller ti kilometer eller gå fem kilometer.

Men lidt mandehørm var der dog over det. Meget lig mandeløbet havde arrangørerne nemlig sørget for en række udfordringer, så deltagerne kunne vælge enten at blive på ruten eller forlade den og gå offpiste for et kort øjeblik. Selvom udfordringerne ikke var lige så ekstreme som i Xtreme Mandehørm, kunne man stadig blive beskidt.

- Jeg kan ikke garantere, at jeres sko er lige så pæne, når I kommer tilbage på ruten, lød det i hvert fald fra eventmanager fra Sport Event Syd, Per Hussmann, hvorefter deltagerne løb - eller vandrede - afsted.

I aften er der middag på Gazzværket og bagefter underholdning med komiker og entertainer Mads Kaiser om forskellen på mænd og kvinder. Til sidst er der koncert med et Robbie Williams-jamband.