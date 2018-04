35 friske seniorer deltog forleden i starten på Senioridræt på Løjt Lands Idrætsanlæg

Løjt Land: 35 friske seniorer var forleden mødt op på Løjt Lands Idrætsanlæg for at deltage i DGI og Aabenraa Hallers Senioridræt-tilbud. Her blev der motioneret igennem, og der var også tid til at hygge sig et par timer med forskellige spil.

Alle kan deltage, da spillene er meget varierede, så der er noget for både til dem, der vil have fart over feltet og dem, som vil spille mere rolige spil, hvor præcision og koordination er i højsæde. Senioridrætten sætter fokus på vigtigheden af, at man får motion og dyrker samværet. Derfor er der også tid til hygge og en kop kaffe. /exp