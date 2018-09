30 ud af 31 står bag budgettet for 2019

Alt tyder på, at 30 af de 31 medlemmer af Aabenraa Byråd kan bakke op om det forslag til budget for 2019, som nu ligger på bordet. Indholdet præsenteres onsdag morgen.

Senere tirsdag skulle han til møde i økonomiudvalget, hvor budgetforliget skulle drøftes, og onsdag morgen præsenterer borgmesteren og repræsentanter for de forskellige partier indholdet af forliget for offentligheden.

Ingen detaljer

Inden da vil Thomas Andresen ikke gå i detaljer med, hvad partierne er blevet enige om at bruge penge på i 2019.

Han kan dog for tælle, at nogle af de spareforslag, der blev lagt frem i det såkaldte beredskabskatalog, vil komme i spil.

Men der er også kommet nye ting med i budgettet.

- Vi har haft mulighed for at tilgodese nogle af de mærkesager, som partierne er kommet med. Samtidig tror jeg, at der ikke er nogen, der har været nødt til at sluge de helt store kameler, lyder det fra borgmesteren.

Han har tidligere understreget, at økonomien for Aabenraa Kommune i 2019 ser fornuftig ud, mens det kniber noget mere i de efterfølgende år - med mindre det lykkes at få en ny udligningsreform gennem Folketinget - vel at mærke en reform, der tilgodeser de knap så velstillede kommuner.