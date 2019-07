Susanne Eisig har den 25. juli 30 års jubilæum ved H.P. Therkelsen A/S i Padborg. Susanne startede som elev tilbage i 1989 og har efter sin læreperiode været tilknyttede forskellige afdelinger i virksomheden. De seneste mange år har Susanne været engageret i HPT's indenrigsafdelingen, hvor hun med sin gode forståelse for kundeservice og købmandskab har været med til at udvikle afdelingen i en positiv retning.