Frøslev: En 29-årig mand fra Litauen var natten til søndag klokken 01.10 ude at køre i Mercedes, indtil han blev stoppet af politiet ved den dansk-tyske grænse. Det viste sig, at den Mercedes, som manden kørte rundt i var stjålet. Derfor er han nu sigtet for det, oplyser Ole Aamann, der er vagchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.