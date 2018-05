28-årig væltede på sin knallert

Aabenraa: Lørdag klokken 18.58 skete der et uheld, da en 28-årig mand væltede på sin knallert. Da ambulance og politipatrulje kom frem, kunne man konstatere, at knallertføreren var meget beruset. Ambulancen tog manden med på skadestuen, hvor der også blev taget en blodprøve. Desuden blev mandens kæreste også taget med, da patruljen også mistænkte hende for spirituskørsel på hendes knallert. Mandens knallert havde ikke nummerplade eller stelnummer. Derfor tog patruljen den med for at undersøge den nærmere. /kat