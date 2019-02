25 års jubilæum: Steen J. C. Schmidt, Landbo Syd

Aabenraa: Steen J. C. Schmidt kan 1. marts fejre sit 25 års jubilæum i Landbo Syd.

Han blev i 1989 ansat som elev i foreningen på Als, og i dag er han regnskabschef i foretagenet.

Steen J. C. Schmidt er opvokset ved Bovrup mellem Aabenraa og Sønderborg. I dag bor han i Tinglev med fru Lone, som han har børnene Daniel, Martin og Trine med. I fritiden er han formand for skolebestyrelsen ved Tinglev Skole, sidder i bestyrelsen for Tinglev Vandværk og er medlem af Venstre i Tinglev.

Jubilæet markeres ved en intern reception på Landbo Syd på dagen. /exp