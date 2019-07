25 års jubilæum: Hans Christian Jespersen

Hans Christian Jespersen har den 1. august 25 års jubilæum ved H.P. Therkelsen A/S. H.C. som han kaldes i daglig tale, startede i H.P. Therkelsens industrigods afdeling og var afdelingsleder for denne, da virksomheden besluttede sig for en strategisk omlægning af forretningsplanen, som betød at man ikke længere ville fokusere på industrigodssektoren men derimod specialisere sig indenfor temperaturkrævende levnedsmidler. Efter denne omlægning har H.C. været en fast del af eksportafdelingen hos H.P. Therkelsen A/S.