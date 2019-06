Benny Andersen, Mellerup Bygade 20, Bolderslev, har den 28. juni 25 års jubilæum som medarbejder hos Valmont SM A/S Hjordkær. Benny blev ansat i stålafdelingen i 1994, og kom til firmaet med en baggrund som lastbilmekaniker. I 1999 blev han overført til den nystartede vindmølleproduktion, hvor han fortsat har sit virke. Benny er af alle kendt for at være en stabil og loyal medarbejder. Han er en hjælpsom og en god arbejdskollega, der går samarbejdets vej. Af samme grund har Benny derfor i lange perioder fungeret som holdfører. Valmont SM ønsker Benny Andersen tillykke med jubilæet.