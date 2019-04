Søgaard: Tidligt fredag morgen klokken 04.22 forsøgte en 24-årig mand fra Aabenraa at køre fra politiet på Flensborglandevej. Den 24-årige mand kørte dog efter en kort biljagt ind i et helleanlæg, hvor han også ramte et vejskilt. Føreren af bilen havde ikke et gyldigt kørekort, fordi han tidligere har mistet det. Derfor konfiskerede politiet hans bil, oplyser Søren Strægaard, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.