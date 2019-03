Frøslev: En 23-årig mand blev klokken 04.48 søndag morgen standset ved den dansk-tyske grænse. Manden blev sigtet for at kørebil uden kørekort og for at køre bil mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Den sidste sigtelse kom, da politiet under en kropsvisitering fandt en pose kokain på ham, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.