Frøslev: En 21-årig mand fra Horsens blev klokken 2 natten til lørdag standset af politiet ved grænseovergangen i Frøslev. Her blev den unge mand testet positiv for euforiserende stoffer, og derfor fik han efterfølgende taget en blodprøve, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.