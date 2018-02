208 skoleelever deltog i topmøde

Jason Benjamin Andersen, der er næstformand i Aabenraa Fælleselevråd og elevrådsmedlem på Hærvejsskolen i Rødekro, gik engageret til opgaven, da han var med til at arrangere en temadag for Aabenraa Fælleselevråd i Arena Aabenraa for 208 elevrådsrepræsentanter fra hele kommunen. Foto: Claus Thorsted

Til daglig kæmper elevrådene på kommunens skoler for deres egne forhold. Tirsdag var de samlet for at lære om børns rettigheder, men også for at blive endnu bedre til at fortælle om de muligheder, elevråd giver for medindflydelse.

Aabenraa: Med en lidt anderledes påklædning og flere grå hår kunne de have været en flok skoleledere til konference, men det var de ikke. De var flere end 200 deltagere i Aabenraa Fælleselevråds temadag om "Klassen som lokalt demokrati", hvor de blev klogere på børns rettigheder, men også arbejdede med elevinddragelse i undervisningen, roller i fællesskabet og anerkendende kommunikation. Det lyder lidt højtragende med lokalt demokrati? - Vi vil rigtig gerne inspirere til lokaldemokrati i klasserne og gøre opmærksom på, at elevrådene er der. Hvis der er noget, man vil have ændret, er det elevrådet, man skal komme til, forklarede Jason Benjamin Andersen, der er næstformand i Aabenraa Fælleselevråd og medlem af elevrådet på Hærvejsskolen i Rødekro, hvor han går i 8. klasse. Kan man ikke bare slå noget op på Facebook eller sende et tweet? - Der er ikke særligt mange af skolerne, der er på Facebook. Det betyder mere, at man har en elevrådsformand, der kan sidde i skolebestyrelsen, sagde Jason Benjamin Andersen. - Specielt elevrådsdemokratiet er nået langt, mente han.

Nogle gange bliver man lidt overrasket over, hvor mange rettigheder vi faktisk har. Alexander Groos, elevrådsrepræsentant på Tinglev Skole.

Demokrati-plus i Tinglev Der er en reel mulighed for at påvirke beslutningerne på skolen, fastslog Jason Benjamin Andersen, som gerne vil gøre endnu flere af eleverne på skolerne opmærksomme på deres muligheder. - Det gør vi i vores eget, lokale elevråd på skolen (Hærvejsskolen, red.), og nu har vi så samlet alle kommunens elevråd for at forklare det for alle, sagde Jason Benjamin Andersen. I alt 208 elevrådsmedlemmer fra 15 af 19 skoler i kommunen var med i Arena Aabenraa. Der var workshops for både mellemtrinet og udskolingen. Én af deltagerne i den yngste gruppe var Malou Nelting fra Kongehøjskolen, hvor hun går i 5. klasse. - Det kunne være rigtig hyggeligt, og jeg vil gerne lære om børns rettigheder, forklarede Malou Nelting om baggrunden for at deltage. - Alle børn har ret til at gå i skole og have et ordentlig sted at bo, tilføjede hun. Det kunne Iben Lauritzen og Alexander Groos - fra henholdsvis 4. og 6. klasse på Tinglev Skole - nikke bekræftende til. Og så kunne de fortælle, at demokratiet har det godt i Tinglev. - Det er vi ret gode til. Alle får lov til at sige deres mening, og så hjælper vi hinanden, forklarede Alexander Groos.