2020-holdet udtaget: De skal cykle for Scleroseforeningen

Aabenraa: Onsdag den 18. september indleder 38 motionister på cykel kampen til fordel for Scleroseforeningen. Det gør de ved at indlede jagten på sponsorer, der vil støtte Scleroseforeningen ved at betale et beløb per kilometer, motionsholdet cykler. Og da de skal over fem høje bjerge i Frankrig, kan det blive til en del penge. Således cyklede de sønderjyske motionister sidste år godt en millioner kroner ind til Scleroseforeningen.

- Hvilke bjerge, der skal bestiges i 2020, bliver først offentligt gjort, når Tour de France-ruten foreligger sidst på året, idet det er Cykelnervens mål, at rytterne skal cykle op over de afgørende bjerge i Tour de France, fortæller kaptajnen for cykelholdet Cykelnerven, Sønderjylland, Svend Hansen Tarp, i en pressemeddelelse.

- De 38 motionister skal også i gang med at opbygge en personlig form, ligesom de skal ud og finde sponsorer, der vil betale for deres cykeltur til sommer næste år, fortæller Svend Hansen Tarp.