2020 er også mindretallets jubilæum

Som taber ved afstemningen i 1920 havde den tyske befolkningsdel ingen grund til at fejre Genforeningen. Jubilæet i 2020 er alligevel værd at markere, mener formanden for den tyske hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen. Grænsen blev nemlig flyttet på fredelig vis efter en demokratisk afstemning.

Aabenraa: Det tyske mindretal i Sønderjylland - eller Nordslesvig, som mindretallet selv betegner landsdelen - er i sagens natur ikke meget for at fejre Genforeningen. Der er ligesom ikke grund til at fejre, at man tabte afstemningen og dermed tilhørsforholdet til hjemlandet, som på det tidspunkt var Tyskland.

Resultatet fra den demokratiske folkeafstemning den 10. februar 1920 betød nemlig, at de sønderjyske landsdele skiftede nationalitet - fra tysk til dansk. Og at den tyske befolkningsdel, der før hørte til flertallet i det tyske rige, skiftede status til mindretal i Danmark.

- Det er rigtigt, at mindretallet opfattede afstemningsresultatet og grænseforskydningen i 1920 som et nederlag, og at en revision af grænsen var det primære mål umiddelbart efter 1920. Men det ændrede sig grundlæggende med loyalitets-erklæringen i 1945, hvor vi - det tyske mindretal - blandt andet accepterede grænsen fra 1920. Lige siden har det været det helt ubestridte grundlag for vores politik. Vi kommer naturligvis ikke til at fejre selve genforeningen - i stedet vil vi fejre vores eget 100-års jubilæum, eftersom mindretallet som sådan opstod netop i 1920. Så vi ser jubilæumsåret 2020 som vores 100-års-fødselsdagsfest, siger formanden for BDN, Hinrich Jürgensen, som altså deler den danske glæde ved Genforeningen.