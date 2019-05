Sønderjylland: Det blev 2020 Sekretariatet med projektleder Simon Faber i spidsen, som fik årets initiativpris af Destination Sønderjylland.

Overrækkelsen skete, da turistorganisationen for nylig holdt årsmøde i Haderslev.

- Genforeningen 2020 er om noget en markering, der er en del af Sønderjyllands DNA. Det er et initiativ, der inviterer alle til at deltage i de arrangementer, der kommer til at foregå, og som inviterer alle til at byde ind med egne arrangementer, der kan blive en del af fejringen. Det er en stor og vigtig opgave at få koordineret alle de mange spændende aktiviteter, der er i vente, og som vil bidrage til at få skabt en masse positiv opmærksomhed omkring Sønderjylland. Derfor får sekretariatet prisen, sagde Destination Sønderjyllands direktør Karsten Justesen i sin tale.

Sekretariatet for Genforeningen 2020 holder til på rådhuset i Aabenraa og varetager den overordnede koordinering af genforeningen 2020. Blandt andet ved at inspirere til, koordinere og kvalitetssikre begivenheder og aktiviteter i jubilæumsåret.