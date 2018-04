200 OK18-demonstranter sang for Aabenraas byrødder

Offentligt ansatte fra en række fagforbund benyttede onsdag aftens byrådsmøde til at gøre opmærksom på deres sag. Inde i byrådssalen gik det lige så fordrageligt for sig som udenfor.

- Jeg blander mig ikke i den her konflikt. Jeg synes bare, der skal findes en løsning. Jeg holder mig på behørig afstand, som de fleste politikere burde gøre, fastslog Philip Tietje.

- Jeg føler mig godt tilpas blandt vores medarbejdere her i kommunen, som kæmper en kamp for at få nogle ordentlige forhold og en lønstigning. Jeg synes, det er godt, der er nogle aktive borgere. Vi har for få demonstrationer, sagde Michael Christensen.

Aabenraa: Lokalpolitikerne indleder byrådsmøderne med en fællessang, men onsdag kom små 200 offentligt ansatte dem i forkøbet, da de demonstrerede foran rådhuset inden aftenens byrådsmøde for at gøre opmærksom på deres holdninger til overenskomstforhandlingerne.

Bare en by i rækken

Det var Jacob Winther, faglig sekretær og kasserer i BUPL Sydjylland, som dækker Aabenraa Kommune, der styrede løjerne med de fagligt aktive foran rådhuset.

- Som organisation har vi været til mange små happenings ved byrådsmøder, så det er ikke så meget anderledes end i andre kommuner, sagde Jacob Winther, som talte om fællesskab, musketered og organisationers krav foran et publikum, der for en stor dels vedkommende var taknemmeligt og gladeligt sang med på "Mer' i løn".

Der var ikke lønforhøjelser på spil i byrådssalen, hvor man også indledte med en sang, men det var med børnesangen Spørge Jørgen i anledning af det netop afviklede Forskningens Døgn i Aabenraa.

Det var heller ikke mange tunge, debatskabende emner på dagsordenen, men det lykkedes alligevel viceborgmester Ejler Schütt (DF) at mobilisere flere byrådskolleger, da han under behandlingen af nedsættelsen af et §17 stk. 4-udvalg vedrørende integration kom med en bemærkning:

- Det er utroligt, at vi stadig har problemer med integration af flygtninge. Jeg ville hellere kunne have godkendt et forslag om hjemsendelse, lød det fra Ejler Schütt.