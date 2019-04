19 års kamp er slut: TinglevForum opgiver nyt samlingssted

Tinglev: Drømmen er bristet.

Efter 19 års arbejde med at skabe et nyt samlingssted i Tinglev kaster bestyrelsen i TinglevForum nu endegyldigt håndklædet i ringen. Ifølge formand Poul-Erik Thomsen er det en stribe mislykkede projekter, der gør, at man nu har mistet pusten.

- Hvis man taber for mange kampe, så rykker man ned, og det kan man roligt sige, vi har gjort. Vi har bare tabt én kamp for meget nu. Det handler jo også om troværdighed. Hvis vi bliver ved med at tabe, er vi ikke troværdige længere, siger han.

Det oprindelige Tinglevhus brændte i 2000, og siden er der taget tilløb til flere forskellige varianter af et nyt samlingssted. Eksempelvis forsøgte man at finde økonomi til at overtage Hansens Gæstgivergård, som lukkede i 2012, og sidste år barslede TinglevForum med et ambitiøst projekt om et genforeningshus på Centerpladsen.

- Der blev vi slet og ret hældt af brættet. Der var ingen opbakning fra byrådet, og vi blev ikke kvalificeret til at komme på en officiel liste over genforeningsprojekter, og dermed mistede vi enhver chance for at finde fonde, siger Poul-Erik Thomsen.