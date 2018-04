19-årig må i fængsel: Dømt for brandstiftelse og 22 andre forhold

Straffen blev femten måneders ubetinget fængsel til den mand, som har erkendt at stå bag branden i Fladhøjhallen i Rødekro i januar. Straffen dækker dog også over en lang række andre forhold.

- Han har erkendt brandstiftelsen og er blevet frikendt i tre andre forhold, fortæller den dømtes forsvarer, advokat Gert Dyrn, som samtidig kan oplyse, at hans klient var alene om at blive dømt for brandstiftelsen, som blev dokumenteret af videoovervågning.

Sammen med flere andre trængte han sent om aftenen fredag den 19. januar ind i Fladhøjhallen, hvor han med en lighter satte ild til en gynge på et repos, som på grund af ilden faldt ned på en skumgummimadras, hvortil ilden bredte sig.

Aabenraa: Den 19-årige Kasper Antonio Schmidt, som har siddet varetægtsfængslet for brandstiftelse i Fladhøjhallen i Rødekro siden 1. februar, er nu dømt i sagen. Et år og tre måneders ubetinget fængsel. En straf, som dog også omfatter en række andre forhold.

Det kunne være gået værre

Branden blev opdaget ved nitiden lørdag morgen af medlemmer af Rødekro Tri & Motion, der altid træner på det tidspunkt. Så inden nogen kom ud at løbe, kom de til at agere brandmænd. En af dem var John Hansen, der straks gik ind i hallen, da triatleterne blev klar over, at der var noget helt galt. Samtidig blev Brand & Redning Sønderjylland alarmeret.

- Der var ild i nogle måtter på et område på omkring 15 kvadratmeter. Heldigvis var det kun småflammer, så vi fik det hurtigt slukket med vand og en kulsyreslukker, fortalte John Hansen dengang til JydskeVestkysten.

- Heldigvis har ilden ikke fået fat i tagkonstruktionerne, for så var hallen brændt ned. Der er ikke nogen automatisk brandalarm i hallen, så det var så heldigt, at der kom nogle brugere forbi, supplerede Erik Uldall Hansen, ansvarlig for hallerne under Aabenraa Haller & Huse.