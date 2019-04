18 parcelhuse med svamp rives ned og bygges op igen

BoligSyd har besluttet at rive 18 parcelhuse ned i Kruså på grund af dårligt indeklima. Husene bygges op igen på samme sokkel, og denne gang skal de være handicapvenlige. De kan dermed bliver attraktive for familier med børn på Fjordskolen.

- Vi har beboere, som har været nødt til at flytte herfra på grund af indeklimaet, og derfor er vi nødt til at gøre noget. Vi ønsker boliger med en god standard, pointerer boligforeningens direktør.

De 18 gamle huse på Klosterkløften er bygget af en ganske særlig slags mursten, som har medvirket til det dårlige indeklima. Selv om de har fået nye døre og vinduer, og der er lavet andre foranstaltninger, er det ikke lykkedes at bekæmpe det dårlige indeklima.

KRUSÅ: Gennem de seneste ti år har BoligSyd på forskellig vis prøvet at afhjælpe problemer med indeklimaet i 18 fritliggende huse på Klosterkløften i Kruså. Men nu tager boligselskabet konsekvensen af, at byggeriet fra begyndelsen af 60'erne er af dårlig kvalitet.

De nuværende huse på Klosterkløften er meget dyre at varme op. BoligSyds beregninger viser, at beboerne vil kunne spare omkring 800 kroner om måneden i varme i de nye huse.Til gengæld bliver huslejen omkring 1000 kroner højere og lander på cirka 5700. Men alt i alt skal der altså kun betales omkring 200 mere om måneden, når beboerne rykker tilbage til nybyggede, moderne huse på Klosterkløften.

- Vi får støtte af midler fra Landsbyggefonden og kan derfor nøjes med en forholdsvis beskeden huslejestigning på Klosterkløften, oplyser Leif Poulsen, der er formand for BoligSyd.

Hele byggeprojektet kommet til at koste 47 millioner kroner.

Samtlige afdelingens boliger er blevet undersøgt, men det er kun husene på Klosterkløften, der skal rives ned. Lige i nærheden ligger andre fritliggende huse, som er endnu ældre - de er bygget i slutningen af 50'erne. Men her er der valgt bedre materialer, og disse huse kan nøjes med at få installeret bedre udsugning.

Direktør Peder Damgaard fra BoligSyd fortæller, at de noget specielle mursten har gjort det umuligt at sikre et ordentligt indeklima i husene på Klosterkløften i Kruså.