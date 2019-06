170 af Tinglevs larmende råger er nedlagt

Aksel Bek, der er reguleringsjæger og har været med til reguleringen i Byskoven, fortæller, at indsatsen i høj grad er foregået i rågekolonien ved friluftsscenen.

De 170 unger vil dermed ikke kunne bidrage til forøgelse af kolonien i de kommende sæsoner. Nedskydningen er dog ikke nogen garanti for, at der ikke vil være generende råger i Byskoven igen næste år.

I hvert fald lykkedes det for kommunens reguleringsjægere at nedlægge ikke færre end 170 af årets unger, efter de havde forladt reden.

TINGLEV: Der er håb om, at den larmende rågekoloni i Byskoven i Tinglev bliver en anelse mindre generende til næste år.

Voksne fugle

Jægerne var også ude i det tidlige forår, hvor kommunen havde fået lov til at regulere de voksne fugle. Det er dog særdeles vanskeligt i et lille skovområde som Byskoven, og det lykkedes ikke at skyde en eneste.

- Reguleringen i foråret har formentlig blot resulteret i, at æglægningen er blevet forsinket, og det betyder, at ungerne kommer senere ud af rederne. Det er ikke nogen fordel i forhold til regulering af rågeunger, så spørgsmålet er, om vi skal fortsætte regulering af de voksne fugle tidligt på sæsonen næste år, siger Irene Hørlyck.