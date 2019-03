Det var en 17-årig dreng fra 10. Aabenraa, der valgte at forlade gruppen og blive i London. Skolen ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvad der ligger bag.

- Han blev heldigvis fundet to dage efter, og han er nu i de sociale myndigheders varetægt i London, siger Stig Munk-Hansen, der er leder af Ung Aabenraa, som 10. Aabenraa hører ind under.

Følger sagen nøje

De øvrige elever tacklede situationen stille og roligt, da det stod klart, at deres klassekammerat havde forladt gruppen.

- De ved, at han bevidst har forladt hotellet, og det skyldes, og man på et overvågningskamera har kunnet se, at det var helt bevidst, at han forlod stedet, siger Stig Munk-Hansen.

Skolen tog naturligvis kontakt til drengens forældre i Danmark, og Aabenraa Kommune blev også orienteret.

- Sagen er ikke længere i vores hænder, men ligger nu hos de sociale myndigheder i England. Vi har gjort, hvad vi skulle, siger Helle Thygesen Smidt.

- Men vi følger sagen nøje, og er der brug for vores assistance, står vi selvfølgelig til rådighed, supplerer Stig Munk-Hansen.