150 ledige var på jobjagt i transportbranchen

150 ledige og ti transportvirksomheder havde sat hinanden stævne i Padborg for at se, om der var et jobmatch.

Padborg: Ledige fra alle de fire sønderjyske kommuner tog forleden turen til Padborg i håb om at sikre sig et job i transportbranchen. Branchen mangler nemlig lige nu både chauffører og ansatte på lager- og logistikområdet, og derfor var de ledige inviteret ned til brancheorganisationen International Transport Danmark (ITD) i Padborg, hvor der ventede repræsentanter fra ti transportvirksomheder samt uddannelsesinstitutioner inden for området.

Masser af job

De 150 ledige begyndte formiddagen i selskab med ITD, hvor jobmulighederne og uddannelsesmulighederne blev præsenteret. Derefter var der mulighed for de ledige og virksomhederne for at mødes direkte ved stande.

- I ITD glæder vi os over, at vi kan være med til at matche mennesker og job. Her kan virksomhederne sælge sig selv og gøre sig lækre over for folk, som er aktivt søgende efter et nyt job. Det vigtigste for virksomhederne er at kunne rekruttere den rette person, for er kemien god og forudsætningerne på plads, så kan interesserede forholdsvis let omskoles til et job, siger Jørgen Smed.

Bag informationsdagen stod de fire sønderjyske kommuner - Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg - sammen med ti transportvirksomheder, ITD, EUC Syd og DEKRA. Og samarbejdet om at skabe et større rekrutteringsgrundlag til transport- og logistikbranchen hilser ITD meget velkomment.

- Det er godt, at de fire sønderjyske kommuner spiller ind med dette arrangement, for når vi går sammen om at løse udfordringer for både virksomheder og ledige, så står vi meget stærkere, siger Jørgen Smed.