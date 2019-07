15 pavestolte børn udstiller egen kunst i Felsted

Felsted: 15 børn fra den tyske børnehave i Felsted, Waldkindergarten Feldstedt, bliver formentlig en del af en mere bevidst generation, der ikke smider affald i naturen.

I hvert fald har de lavet så mange kunstværker for at sætte fokus på den massive plastikforurening, at de udstiller det hele på Felsted Bibliotek med fernisering onsdag 21. august kl. 9.30-11, hvor alle er velkomne, lyder det i en pressemeddelelse.

Børnene er meget stolte over, at det hele nu bliver udstillet til frit skue for alle bibliotekets besøgende. Og det kan de takke biblioteket for, som længe har tænkt over at kombinere bibliotekernes sommertema "Havet i plastik - Plastik i havet", der sætter fokus på havets dyr og den stigende plastikforurening med at give børnene mulighed for at være kreative, mens de lærer nyt på en sjov måde.

De unge kunstnerspirer har fået hjælp af den lokale kunstner Shoukrallah Khoury, der har været tålmodig og været god til at lære fra sig, og det har nu resulteret i en farvestrålende udstilling, der lægger op til eftertænksomhed.