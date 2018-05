15 fodbolddrenge fik oplevelse for livet på tur til Valencia

LØJT: Ganske vist endte kampen 0-0. Men hvad gør det, når man er omkring de 10 år, er vild med fodbold og får lov til at komme på en fodboldtur til Spanien og oven i købet mulighed for at overvære en kamp i en af verdens stærkeste fodboldligaer, den spanske?

For 15 fodbolddrenge i 10-årsalderen fra Løjt IF havde det næppe den store betydning. De fik sidst i april lidt af en drømmerejse, som kom i stand via en af drengenes trænere.

Ruben Andresen hedder han, og han har en gammel studiekammerat, der er tilknyttet fodboldklubben i Valencia. Ved hans hjælp lykkedes det for trænere og forældre at få virkeliggjort rejsen for drengene.

Håbet var, at drengene kunne få lov til at løbe på banen sammen med de professionelle, men det lykkedes ikke. Til gengæld fik de så meget andet. Blandt andet en rundvisning på stadionet i Valencia, ligesom der også blev plads til et besøg i en tyrefægterarena og en strandtur. Og altså at se opgøret i den spanske liga mellem Valencia og Eibar - det var den kamp, der endte uden scoringer.

Fodbold spillede de naturligvis også - mod de bedste 10-årige drenge fra klubben i Valencia. Her var der til gengæld masser af mål - vist nok flest til de spanske drenge.