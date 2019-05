15 af 18 folkeskoler sender eleverne tidligere hjem

Det har kun været for mellemtrin og overbygningen, altså 4.-9. klasse, skolerne har kunnet søge om at sætte timetallet ned. I den netop vedtagede ændring af folkeskoleloven skæres der dog fra centralt hold 2,25 timer af skoleugen for 0. til 3. årgang. Arkivfoto: Timo Battefeld

Stort set alle kommunens folkeskoler har søgt om at skære ned på længden af skoledagene for i stedet at bruge pengene på timer med en ekstra underviser. Politikere har givet grønt lys til alle ansøgninger.

Aabenraa: 3 ud af 18. Det er de få folkeskoler i Aabenraa Kommune, der næste skoleår holder fast i alle de timer, der i skolereformen fra 2014 blev sat af til understøttende undervisning - altså timer, der ligger ud over den obligatoriske undervisning, og som kan bruges til eksempelvis læsetræning, bevægelse eller lektiehjælp. Resten af skolerne har søgt børne- og uddannelsesudvalget om at skære skoleugen ned med typisk to lektioner for i stedet at bruge resurserne på at sætte to undervisere på andre steder. 15 ansøgninger, politikerne i udvalget har nikket ja til over én kam. - Vi har diskuteret det her mange gange, og hvis det er den måde, skolerne synes, de bedst kan drive undervisning på, så har jeg det okay med det, siger formanden for udvalget, Venstres Kirsten Nørgård Christensen.

Uden begrundelse Folketinget har netop vedtaget en ændring af folkeskoleloven, der blandt andet indebærer, at muligheden for at konvertere op til to timers understøttende undervisning til timer med to undervisere udvides, så man eksempelvis også kan bruge resurserne til at lave særlige forløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever.

Skolerne vil stadig skulle søge politikerne om lov, men der skal ikke længere gives en individuel begrundelse for hver enkelt klasse, der søges for.

Send flere penge Næstformand Povl Kylling Petersen (S) har heller ikke haft nogen betænkeligheder ved at give grønt lys. - For mig er der ikke lighedstegn mellem kvantitet og kvalitet, og her prioriterer skolerne kvalitet frem for kvantitet, for vi ved, det giver kvalitet med tolærerordning, siger han. På spørgsmålet om, om det ikke er et udtryk for, at skolerne mangler penge, at de må skære i skoledagen for at få råd til en ekstra underviser, svarer Kirsten Nørgård Christensen: - Der er flere børn, der har særlige behov, og det er klart, at det trækker på skolernes og lærernes resurser. Men det er ikke et Aabenraa-fænomen. Det hører vi i hele landet, og nu begynder man også at råbe op til Folketinget om, at de er nødt til at sende flere penge til vores folkeskole, siger udvalgsformanden.

Fem af de små er med For fem skoler - Bolderslev, Kliplev, Hovslund, Hellevad og Genner, der alle har 6. årgang som den ældste - er det første gang, man har søgt om at konvertere understøttende undervisning til en tolærer-ordning. I Aabenraa Kommune skal der følge en begrundelse med for, hvorfor man ønsker at afkorte undervisningstiden, og her er der først og fremmest fokus på, at elevernes trivsel skal styrkes, hvis ansøgningen skal godkendes. Fra Hellevad Skole lyder det blandt andet: "I klasserne oplever personale og elever, at der bruges markante ressourcer på at opretholde trivslen, hvilket har stor indflydelse på elevernes faglige udbytte af undervisningen. Vi mener derfor, at trivsel, læsning og fagligt udbytte går hånd i hånd. Disse områder ønsker vi at styrke med en afkortning af skoledagene", står der her, mens Genner Skole vil bruge de ekstra lærerkræfter, den kortere skoledag udløser, til at sikre, at fællesskabet på tværs af årgangene styrkes, da de enkelte årgange i mellemtrinnet kun er på henholdsvis 6, 10 og 7 elever. - Vi oplever, at få elever gør, at nogle elever mangler flere klassekammerater at vælge imellem - i forbindelse med både arbejds- og legesituationer. Indsatserne vil have fokus på elevernes trivsel og skabelsen af gode lærings- og kammeratskaber på tværs af årgange på mellemtrin, hedder det i ansøgningen fra kommunens mindste skole.