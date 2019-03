15-årige Sine håber, at der bliver plads på efterskolen

Sine Schnoor Heesch tilbragte tre dage i erhvervspraktik på JydskeVestkystens redaktion i Aabenraa. Hun er fra Holbøl og skrev om det at bo i en lille by.

AABENRAA: Journalistik eller noget med handel. Sådan ser fremtidsdrømmene ud for den kun 15-årige Sine Schnoor Heesch. Hvis altså vi taler om drømme, der rækker fem, ti eller endnu flere år ud. Lige nu håber hun bare, at der bliver plads på Sundeved Efterskole til sommer. Her vil hun gerne tilbringe det næste skoleår, inden en ungdomsuddannelse kalder, men lidt usikkert er det. Sine står nemlig på venteliste til at komme ind på efterskolen. Hvis det ikke lykkes, er det formentlig IBC, der bliver hendes næste skoledestination.

Hverdag med gymnastik Hjemme i Holbøl er det først og fremmest gymnastikken, der fylder i hverdagen for den 15-årige 9.-klasses-elev fra Grænseegnens Friskole. Hun hjælper blandt andet til som hjælpeinstruktør på et såkaldt springhold, der har børn i indskolingen på holdet. Det vil sige børn, der går i 0. til 3. klasse. Ud over at hun selvfølgelig også selv dyrker gymnastik. Både fredag og lørdag vil Sine være at finde i Arena Aabenraa, når DGI Aabenraa Egnens store forårsopvisning afvikles, men selv om hun bruger meget tid på gymnastik, har hun ingen planer om at række ud efter DGI's verdenshold. - Det er nok lige et niveau eller to over mit, mener hun.

Nyheder og politik I skolen har hun igennem noget tid arbejdet med politik. Det begyndte i forbindelse med skolevalget, og Sine har fået til opgave at skrive om partiet Venstre. Hvor hun selv står politisk, ved hun ikke helt. Sine tilbragte tre dage i erhvervspraktik på JydskeVestkysten, og her kom til at skrive om det at være ung og vokse op i en mindre by. Som så mange andre unge får hun primært sine nyheder gennem de sociale medier. De klassiske nyhedsmedier som f.eks. TV2 Nyheder og JydskeVestkysten rammer hun først og fremmest via Facebook. Sine bor sammen med sine forældre, Bettina og Per, og sin lillesøster, Anne.