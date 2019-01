En 15-årig dreng er blevet sigtet for trusler på livet efter at have haft en gaspistol med i skole i Rødekro.

Rødekro: Der opstod et større postyr på en skole i Rødekro torsdag formiddag, da politiet fik en melding om, at en 15-årig dreng havde en gaspistol med i skole, som han viste frem over for andre elever. Efterfølgende fik politiet også oplysninger om, at der på et digitalt netværk blev diskuteret skoleskyderi.

Det førte til, at politiet klokken 11.32 anholdt den 15-årige dreng og sigtede ham for trusler på livet og overtrædelse af våbenloven.

- Han erkendte at have været i besiddelse af en gaspistol, men at den var blevet overdraget til en 13-årig dreng, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg.