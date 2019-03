15-årig havde gaspistol med i skole: Nægtede sig skyldig i retten

Anklagemyndigheden havde forventet, at 15-årig havde tilstået at have gaspistol med i skole, men det skete ikke, så nu trækker afgørelse af sagen i langdrag.

Rødekro: Den 15-årige dreng, der i midten af januar spredte skræk på Hærvejsskolen i Rødekro ved at have en gaspistol med i skole, sad onsdag i retten i Sønderborg.

Det var dog ikke længe. Anklagemyndigheden havde en forventning om, at den 15-årige ville tilstå de to punkter, han var sigtet for, men sådan kom det ikke til at gå.

- Det blev ikke en tilståelsessag, så nu skal til den tilbage til anklagemyndigheden, der skal vurdere, om der skal rejses sag og i hvilket omfang, forklarer Anemarie Haahr, fungerende specialanklager, der var mødt i retten som anklager.

Den 15-årige var sigtet dels for at have været i besiddelse af en Colt Double Eagle-gaspistol med tilhørende løs ammunition, men også for trusler, da han to dage forinden i en Snapchat-gruppe havde skrevet, at han "vil skyde alle lærerne så er der mindre viden".