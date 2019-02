14.000 til messe: Forårsfornemmelser ved grænsen

Bolig- og livsstilsmessen i Grænsehallerne trak som sædvanlig folk af huse, der var nysgerrige efter at se, hvad 2019 byder på af nye trends - og ivrige efter at gøre en god handel.

- Det er, hvad vi nogen lunde plejer at ligge på. Det fine vejr har nok kostet 1000 gæster, ligesom det sikkert betyder lidt, at der også er messe i Tønder i denne weekend. Vi gør tallet præcist op, for det er vigtigt, vi kan fortælle udstillerne det, sagde Martin Boilesen, der også selv bruger oplysningerne fra kassen.

- Vi er lidt rosinen i pølseenden her, så man kan godt mærke, at folk er brugte og er blevet trukket ind mange steder, inden de når herned. Jeg håber på en lidt bedre plads næste år, sagde hun.

Borde vakte begejstring

Placeringen kunne Dan Ulletved ikke klage over. Det var første gang, fynboen udstillede sine håndlavede plankeborde i Kruså, og de stod og lokkede lige inden for døren til hal 2.

- Ja, hvis jeg havde en tier for hver gang, folk har strøget hånden hen over et af bordene, så behøvede jeg slet ikke at tage på messe, grinede han.

Skolelæreren, der for snart fem år siden droppede undervisningen til fordel for sin hobby, bruger sammen med de sociale medier messer til at få vist sit håndværk frem, og det virker. Om det også gjorde det i Kruså, må tiden vise.

- Det er min erfaring, at i de større byer slår folk ofte til med det samme. Andre steder kigger de, tager hjem, måler op og tænker det igennem - og så vender de tilbage. Så det er altid lige her og nu svært at sige, om det har været en god messe. Men responsen har været rigtig god, og folk har været meget begejstrede, sagde Dan Ulletved, der da også skulle køre et bord færre hjem, end han havde med til Sønderjylland. Det røg allerede lørdag.