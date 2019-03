Aabenraa: Da 46-årige Thomas Rosenstand i september i fjor sank sammen med et hjertestop i det lokale fitnesscenter i Østergade i Rødekro, blev han reddet af, at en af de andre morgenfriske motionister gav ham hjertemassage - og at der var en hjertestarter lige i nærheden.

Så når Hjerteforeningen den 28. april har sin årlige landsindsamling, er Thomas Rosenstand ikke bare selv ude med raslebøssen. Han har også skaffet 14 andre indsamlere.

I år er det nemlig ikke bare en indsamling. Det er også en uddeling. Kan man samle 15 frivillige, der vil bruge to-tre timer på at gå en rute, får man en gratis hjertestarter, som man selv kan beslutte, hvor skal hænge. Eneste krav er, at den skal være offentlig tilgængelig på alle tider af døgnet.