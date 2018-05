14-årig på knæ: Line fik trods alt ikke sin landsholdsspiller

Tre landsholdsprofiler besøgte Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund i anledning af at byggemarkedskæden Bygma afleverede en check. Snakken med børnene tog en overraskende drejning for Henrik Toft, da 14-årige Line Kristensen friede til ham.

Selve donationen på de 10.000 kroner har tråde helt tilbage til håndbold-EM 2018 i Kroatien, fortæller Erik Yde, ansvarlig for inddragelsen af landsholdsspillerne i pr-sammenhænge for Bygma.

Og eftersom Bygma er hovedsponsor for det danske håndboldlandshold, følger der som regel en spiller eller to med ved de offentlige aktiviteter, hvor Bygma er arrangør.

14-årige Line Kristensen havde også et spørgsmål til Henrik Toft - men det gik hun lidt stille med, indtil hun havde lokket den store stregspiller hen til trappen ud mod haven under påskud af at hun gerne ville have et billede sammen med ham.

Pænt rundt tal

- Bygma havde en busfuld med kunder og sælgere i Kroatien for at overvære kampene. Det er en lang tur. På vejen hjem blev tiden lidt lang, og så gik snakken, at vi skulle samle ind til et godt formål. Det var der hurtig enighed om, og der blev også samlet et betragteligt beløb. Men så manglede vi bare at finde ud af, hvem der skulle have pengene. Det fandt vi dog ud af - for én af de lokale foreslog, at det blev Julemærkehjemmet, der skulle tilgodeses med indsamlingen. Den idé kunne alle bakke op om. Bygma har så rundet op til 10.000 kroner, så det blev et pænt rundt tal, fortæller Erik Yde.

Ud over checken med de 10.000 kroner fik børnene mulighed for at komme helt tæt på håndboldprofilerne, som de i bogstaveligste forstand måtte se op til.

Der blev tid til snak på to- og tremandshånd, hvor spillerne beredvilligt fortalte om deres hverdag, men hvor de også forstod at lytte til børnene og høre om det liv, de tumler med.