12 venner droppede computerspil til fordel for fisk

12 unge computerspilsvenner tog ud i naturen langfredag for at fange fisk. Nogen var mere entusiastiske end andre. Mjøls Lystfiskeri har succes med betaling for tre fangede fisk.

På trods af ihærdige forsøg må vennerne indse, at der knap er fisk nok, så alle kan få aftensmad, så de begynder at overveje, hvad det skal spædes op med. Pizza måske?

- Det er lidt indviklet, hvor vi kender hinanden fra - nogle har gået i skole sammen, men nu kender vi mest hinanden via computerspil, forklarer Ditte, der mener at lystfiskeri og computerspil er to fælles interesser, der supplerer hinanden rigtig godt.

De to fiskesøer i Mjøls er opstået efter at der er gravet grus i området.Det samme gælder kommunens to øvrige lystfiskesøer, Rødekro Fiskepark og Uge Lystfiskeri og Camping.

Fisk som bijob

Mjøls Lystfiskeri drives af Thomas Heisel, som også har en entreprenørvirksomhed. Kunderne kommer både fra Danmark og Tyskland.

Langfredag er otteårige, tyske Rafael Toelke blandt de mange entusiastiske fiskere langs søbredden. Det er ikke lykkedes ham at få bid endnu, men han stiller gerne op til fotografering med tre lånte regnbueørreder på en pind.

Tre fisk er det maksimale på et fiskekort her i den ene sø hos Mjøls Lystfiskeri. I den anden sø må man fiske lige så mange man vil, inden for den tid, man har betalt for, men her er fiskene til gengæld lidt sværere at fange.

- Vi har haft god succes med det nye system, hvor man betaler for tre timer eller tre fisk. Fanger man tre fisk går man bare op og indløser nyt fiskekort, forklarer Thomas Heisel, der har drevet Mjøls Lystfiskeri i den tidligere grusgrav ved Mjøls i over 15 år.

- Efterhånden foretrækker langt de fleste at fiske i sø nummer et, hvor man betaler for tre fisk, tilføjer han.

Langfredag er en rigtig travl dag, mens der er mere stille til hverdag.

- Gæsterne kan selv gå op og indløse fiskerkort og skrive sig ind. Så laver vi bare stikprøvekontrol engang imellem, forklarer Thomas Heisel, som også selv er ude med snøren.

- Jeg fisker lidt selv engang imellem, men det bliver nu ikke til så meget, fortæller han.