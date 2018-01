112 år gammelt værtshus er truet af lukning

- Det er tidskrævende at drive en kro, og jeg må også tilstå, at det har været svært at finde ansatte, siger han.

Topper Tækker Thomsen har drevet Hjørnet i lidt over to år, og det er et job, der koster mange timer.

Derfor er jagten lige nu sat ind på at finde en eller flere personer, der vil overtage værtshuset. Ellers er det slut om mindre end to måneder.

Den nuværende forpagter af Hjørnet, Topper Tækker Thomsen, har nemlig besluttet sig for at trække stikket for at hellige sig arbejdet med sine tre frisørsaloner i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Aabenraa: I mere end 100 har værtshuset Hjørnet ligget på Nørreport i Aabenraa, men nu er der fare for, at bartenderen snart har serveret den sidste omgang.

Mange stamkunder

Det er ikke mangel på kunder, der får den nuværende forpagter af Hjørnet til at sige stop. Der er stadig pænt med stamkunder i dagtimerne og fest i weekenden for alle over 18 år.

- Vi har et bredt publikum, og vi har mange stamkunder især i dagtimerne, siger Topper Tækker Thomsen, der gerne vil afsløre, hvad man skal være i besiddelse af for at få succes med at drive Hjørnet videre.

- Den nye ejer skal kunne lide den personlige omgang med kunderne og måske også rafle med dem i ny og næ, siger han.

Selv om Topper Tækker Thomsen kun har under to måneder til at finde en ny forpagter, så er han overbevist om, at det nok skal lykkes.

- Jeg tror, der går én rundt derude, der gerne vil overtage Hjørnet. Det håber jeg i hvert fald, siger han.

Personligt skal Topper Tækker Thomsen til at bruge mere tid på sine tre frisørsaloner, og han har store planer om at udvide sortimentet.

- Vi bliver nødt til at tage os noget mere af vores saloner, hvorfra vi gerne vil begynde at sælge parykker igen, siger han.