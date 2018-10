111 høringssvar: Omstridt havn sender politikere på overarbejde

Aabenraa Kommune har modtaget 111 høringssvar i sagen om jollehavnen ved Loddenhøj. Der er både for og imod, og svarene rykker ikke ved formanden for vækstudvalget for land og by, Philip Tietjes, overbevisning om, at det omstridte projekt vil være til gavn for området.

- Jeg har ikke nået at grave mig ned i alle svarene endnu, for det er jo et omfattende materiale. Men jeg har løst skimmet det, og det er meget en gentagelse af det, vi har set, siger Philip Tietje.

Umiddelbart får de mange svar dog ikke nogen betydning for den videre proces, hvis man spørger udvalgsformand Philip Tietje (V). Venstre, Dansk Folkeparti og Slesvigsk Parti har én gang stemt for, at der - trods massive protester - skal opføres en jollehavn ved Loddenhøj.

Forleden var der sidste frist for at indsende idéer og forslag til, hvor en ny jollehavn på Løjtland bør placeres, og ikke overraskende er det væltet ind med svar. 111 reaktioner har høringsfasen afstedkommet, og de er lagt ind i et 215 sider langt dokument som bilag til udvalgsmødet.

Loddenhøj: Politikerne i Aabenraa Kommunes vækstudvalg for land og by kommer på overarbejde, inden de skal mødes på torsdag.

Loddenhøj Jollehavn vil få plads til 44 både.Går det som forventet, indstiller et flertal i vækstudvalget for land og by, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Her vil den lokalplan, der blev udarbejdet første gang, kunne bruges stort set uændret. Den skal ud i høring, når byrådet har godkendt den, og det vil også være byrådet, der i sidste ende skal tage stilling til, om planerne skal føres ud i livet.

Mange positive svar

Der er som ventet et omfattende svar fra modstanderne fra Foreningen Loddenhøj Bevar Naturstranden, der argumenterer for, at skal der ligge en jollehavn, så skal den placeres ved Barsø Landing. Samtidig lyder argumentet, at der i dag ligger en bro ved Loddenhøj, som brugerne gennem tiden har vundet hævd på, så den kan ikke bare fjernes for at gøre plads til Loddenhøj Jollelaugs planer.

- Vi ved jo godt, at modstanderne mod jollehavnen er meget engagerede, men jeg hæfter mig ved, at der i høringssvarene rent faktisk også er rigtigt mange positive tilkendegivelser i forhold til at få den, siger Philip Tietje.

Han forventer derfor ikke, at svarene vil ændre på, at der er et politisk flertal for en jollehavn. Både Dansk Folkeparti og Slesvigsk Parti har for nylig bekræftet deres fortsatte opbakning.