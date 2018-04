1100 personer ser på Den Gode Skole

Aabenraa: Skolerne i Aabenraa Kommune har det sidste års tid forsøgt at finde ud af, hvad den gode skole er. Nu holder man en konference den 18. april for at vise, hvad man er kommet frem til. - Jeg har glædet mig meget til at se, hvordan folkeskolens formålsparagraf er blevet fortolket indtil nu, og hvilke svar skolerne kommer med. Jeg er sikker på, at det har givet og også fremadrettet vil give en god debat om skolekvaliteten, og at det kan være med til at præge og styrke den fortsatte udvikling af folkeskolen, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), i en pressemeddelelse. Formålet med projektet er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf at sørge for, at man udvikler kvalitet i kommunens skoler. Det skal styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål, skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag, påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa Kommune og udvikle netværk og stimulerer samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler. Omkring 1100 personer deltager i konferencen, som holdes i Grænsehallerne fra klokken 15.