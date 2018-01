10. klasse bød velkommen

AABENRAA: Lørdag vrimlede Aabenraa med unge mennesker med forældre på slæb. Snart skal alle de unge, der forlader folkeskolen, beslutte hvilken vej, de nu skal gå, når det gælder uddannelse.

Hvis man forlader 9. klasse er en af mulighederne at tage 10. klasse med. Hvis man ikke vil på efterskole foregår det i Aabenraa Kommune på 10. Aabenraa, og her var der en livlig trafik af måske kommende elever med tilhørende ophav.

Spørgsmålene var mange - måske nok flest fra forældrene.

Skoleleder Helle Smidt tog spændte elever med forældre på en orienterende rundtur, og inde i de enkelte klasselokaler fortalte skolens lærere om hverdagen, fagene og mulighederne for studieture.

Blandt gæsterne var Ester Rasmussen, der i øjeblikket går på efterskole i Agerskov, og hun havde efterskoleveninden Camilla Andersen med.

De to var dukket op for at få afklaret, om det er en god idé at lægge vejen forbi 10. Aabenraa inden gymnasiet.

Ester ville gerne sikre sig, at der også er tid til fritidsaktiviteter, når man går på 10. Aabenraa, mens hendes mor, Jane Rasmussen blandt andet spurgte ind til det faglige niveau.

De to lærere, Karin Claussen og Maja Sommerlund, kunne fortælle, at undervisningen er niveaudelt, og dermed er der også tilbud om et højt fagligt niveau på 10. Aabenraa.