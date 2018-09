Vanvittigt drama: Team Esbjerg i Final4 på et hængende hår

Et svækket Team Esbjerg-hold er klar til at forsvare deres pokaltitel mellem jul og nytår efter overtidssejr på 25-24 torsdag aften i Viborg. Flere gange var Team Esbjerg næsten helt nede i sækken.

Kan kvinder yde en mandfolkepræstation?

Ja, lad os da bare sige det. Et heroisk kæmpende Team Esbjerg-hold, der stort set kun brugte otte spillere, er nemlig klar til Final4.

Team Esbjerg vandt 25-24 i Viborg efter en afgørelse i overtid. Den ordinære kamp endte 21-21, men til sidst endte det altså lykkeligt for cheftræner Jesper Jensen & Co. - og hvor de da bare glade bagefter. En flok dødtrætte spillere faldt hinanden om halsen og jublede til den store guldmedalje.

Hvem Team Esbjerg skal møde i semifinalen ved Final4-stævnet mellem jul og nytår er ikke afgjort endnu, men det bliver enten Randers, Odense eller Nykøbing Falster.

Team Esbjerg var voldsomt presset på både ressourcer og kvalitet, da stjernespillerne Estavana Polman og Line Jørgensen ikke var til rådighed torsdag aften i Viborg. Polman var så uheldig at banke hovedet ind i holdkammerat Vilde Mortensen Ingstads knæ i lørdags i ligakampen i Skanderborg, mens Line Jørgensen har pådraget sig en genstridig lungebetændelse.

Og når et hold er uden de absolutte førstevalg på de to backs, kan det naturligvis mærkes. Team Esbjerg fik da også hurtigt store udfordringer med at få sendt bolden ind i Viborg-kassen bag Rikke Poulsen.

Det første lille kvarter var egentlig okay med en veloplagt Annette Jensen som den bedste, men derefter blev der skruet ned for kreativiteten og op for fejlprocenten - og det er sjældent nogen god cocktail.

Team Esbjerg førte 5-4, men holdet løb derefter ind i en scoringspause på præcis 10 minutter, hvilket gav et hårdtprøvet Viborg-hold, der fornylig udskiftede træneren efter fem liganederlag på stribe, momentum og en føring på tre mål. Og Viborg havde nok ført endnu større, hvis ikke Sandra Toft havde hevet nogle fine redninger ud af ærmet.

I den periode savnede Team Esbjerg både mål og stregindspil fra Kristina Liscevic, der er en af de spillere, som har stort ansvar og navnlig i netop sådan en kamp skal være i stand til at levere varen.

De forsvarende pokalmestre fik dog rettet rimeligt op på tingene frem mod pausen, hvor lange Kristine Breistøl meldte sig ind i kampen med et par fine mål fra distancen og et tilkæmpet straffekast - og så var det bare 11-10 til Viborg HK efter de første 30 minutter.