Til sommer er det slut: Kristina Liscevic og Team Esbjerg går hver til sit

Håndbold fylder utrolig meget i tilværelsen for serbiske Kristina Liscevic, men der er trods alt også andre ting i livet. Og det sidste er årsagen til, at hun forlader Team Esbjerg efter denne sæson.

Der kommer til at ske ting og sager i Team Esbjerg i den kommende tid.

I sidste uge blev Sandra Toft købt fri af hendes kontrakt af franske Brest Bretagne, og nu kan JydskeVestkysten så også fortælle, at der skal hentes en ny spiller til bagkæden, da Kristina Liscevic forlader klubben efter denne sæson.

Beslutningen beror på en afvejning hos begge parter og indebærer, at 29-årige Liscevic i sin fremtidige håndboldtilværelse rykker tættere på familie og venner i Serbien.

- Den seneste tid har været fyldt med masser af spekulationer og vågne nætter. Selv om jeg har det fantastisk her, ønsker jeg at komme tættere på mit hjem og de mennesker, der betyder allermest for mig, så jeg kan indlede en ny tilværelse, fortæller hun.

Kristina "Kiki" Liscevic kom til Team Esbjerg i sommeren 2017. Spillet var ikke noget at prale af i begyndelsen, men da et decimeret Esbjerg-hold nåede slutspillet, trådte hun for alvor i karakter og viste, hvad hun indeholder.