Team-træner: En katastrofe, hvis vi ikke vinder

Jesper Jensen gør intet for at skjule, at hans hold er kæmpe favorit mod Aalborg. Og han vil faktisk også gerne se lidt sexet håndbold mod oprykkerne.

Aalborg har ambitioner om på et tidspunkt at vinde en kamp.

For selv om det er god træner-kutyme at gardere sig med floskler til langt ind i næste uge før snart sagt hver eneste kamp, giver det ingen mening i denne sammenhæng.

Men hvis den gode Jensen gjorde det i dette tilfælde, ville hans spillere nok begynde at skæve lidt til hinanden. Måske smågrine. Måske begynde at spekulere i, om træneren har været frosset ned eller på anden måde været ude af kontakt med omverdenen i de seneste uger.

Lad os for en stund forestille os, at Team Esbjerg-træner Jesper Jensen denne fredag før kampen mod Aalborg stiller sig op foran sine spillere på taktikmødet og forsøger at bilde dem ind, at det bliver en hård nød at knække.

Tomåls-sejr kan være fin

Det sidste er indtil videre ikke gået ret godt. Tre kampe, tre nederlag - blandt dem en syngende lussing på 34-13 til NFH.

Så nej, selv om Aalborg i de to andre kampe har lidt hæderlige nederlag, bliver det ikke en svær kamp for Team Esbjerg lørdag eftermiddag, og det er da heller ikke det, Jesper Jensen har snakket med sine spillere om.

- Det kan og vil jeg ikke bilde dem ind. Det er en katastrofe, hvis vi ikke vinder, og det er en af den slags kampe, hvor jeg kigger langt mere på indhold end på resultat. Fordi jeg er sikker på, at vi vinder, fortæller Team Esbjerg-træneren, der vil være meget opmærksom på, at hans spillere vælger de rigtige, aftalte og færdigpakkede ideer, selv om de helt givet godt kan klare sig med nogle hjemmestrikkede løsninger ind imellem.

- Vi skal vælge de rigtige løsninger, vi skal gøre de rigtige ting, og vi skal øve os på de ting, vi skal bruge mod bedre modstandere. På den måde kan det sagtens være, at jeg kan være tilfreds med, at vi vinder med to, men det kan også være, at jeg er utilfreds, selv om vi vinder med 15. Det kommer helt an på indholdet, siger Team Esbjerg-træneren, der ikke blot sender sine spillere på banen med ordren om at tænke sig om, spille klogt og gøre det rigtige - der skulle også meget gerne være plads til lidt sexet håndbold en gang imellem.

- Jeg siger ikke, at vi skal lave 20 vip i løbet af kampen, jeg siger, at vi skal underholde, og jeg siger, tilskuerne skal kunne se, at vi synes, at det er sjovt at spille håndbold, siger Jesper Jensen.