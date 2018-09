Team Esbjerg viste klassen i Viborg

Både Kristina Liscevic og Estavana Polman havde svært ved at finde frem til det storspil, de er kendte og berygtede for, hvilket betød, at de begge måtte gå til pause uden at være kommet på måltavlen.

Team Esbjerg: Hverken Team Esbjerg eller dagens modstander havde haft en opstart uden grus i maskineriet. Team Esbjerg lagde sæsonen ud med at tabe to gange i streg til København Håndbold, men fik oprejsning, da holdet i weekenden vandt over Herning-Ikast. Viborg HK havde derimod stadig sæsonens første ligasejr til gode.

Glimt af perler

2. halvleg fortsatte, hvor den første slap. Viborg, der havde bidt sig fast i haserne på Team Esbjerg, kom med to hurtige scoringer op på 15-15, hvorefter Estavana Polman trådte i karakter og atter bragte vestjyderne foran.

Team Esbjerg viste glimtvis prøver på brilliant spil, som da det offensive forsvar med Sanna Solberg i spidsen lå og pressede Viborgs bagspillere i en 5-1'er, mens resten af forsvaret nærmest dansende og kontrolleret fulgte bolden bagved. Line Jørgensen kom frem og tacklede på det helt rette tidspunkt. Hverken et sekund for tidligt eller for sent. Og det hele sluttede med en redning fra Sandra Toft, en hurtig igangsætning, der ad omveje landede hos Vilde Ingstad Mortensen, som tilkæmpede sig et straffe. Det var her en helt anden Estavana Polman end hende fra 1. halvleg, der tog sagte skridt frem mod straffekastpletten og passerede Rikke Poulsen. Selvsikkert.

Herefter halsede hjemmeholdet efter Team Esbjerg, der hele tiden havde et par mål som sikkerhedsafstand - kun afbrudt af et forspring på et enkelt mål med fem minutter igen.

Kampen endte 26-29.