Team Esbjerg-træner: En ny klassekeeper har topprioritet

Jesper Jensen & Co. har sat alt ind på at lande en velkvalificeret afløser for Sandra Toft så hurtigt som muligt. Hele holdet forventes at være på plads indenfor en måned.

- Sådan har jeg det altid. Det vil være dybt useriøst, når man ikke ved, hvor det ender, men jeg er også ret utålmodighed, så jeg håber også på, at tingene snart begynder at falde i hak.

- Den plads er bare særlig vigtig. Umiddelbart burde tidspunktet for at hente en stærk keeper ikke være det bedste, men alligevel ser det ud som om, at vi har nogle muligheder. Så det skal løses, understreger cheftræneren.

Jesper Jensen erkender, at al virakken omkring nye spillere i klubben til den kommende sæson lige nu er en del af dagligdagen - og i øjeblikket er det altafgørende at få en klassekeeper på plads.

Det muliges kunst

Og klubben skal have hele kabalen til at gå op. Der er en vis økonomi til rådighed, og så er det jo i sidste ende altid det muliges kunst.

- Det er også derfor, at det er vigtigt at have sine ting på plads så tidligt som muligt. Det optimale er medio november. De klubber som nu og i de kommende måneder henter rigtig stærke spillere, har de økonomiske muskler til at gøre det. Og i det selskab kan vi ikke være med.

Jesper Jensen satser på, at alt omkring holdet til den kommende sæson er på plads senest om en måned, men først er der mange kampe at spille.

Deriblandt søndagens EHF Cup-kamp i det centrale Rumænien mod Magura Cisnadie. Team Esbjerg brugte hele lørdagen på rejsen, men Jensen forventer, at hans hold viser klassen og snupper de to point, som vil udløse gruppesejren og dermed et optimalt udgangspunkt til to kvartfinalekampe i næste måned.

- Vi skal være bedre end Cisnadie. Vi har også et bredere hold, så vi skal kværne på og forsørge at holde et højt tempo. Gør vi det, tror jeg, at vi kan knække dem. Det er en opgave, vi skal kunne løse, vurderer Jesper Jensen.