Team Esbjerg skal have armene ned i fart

Et hurtigt taktikmøde, strækøvelser og lidt blid musik i højtalerne.

Programmet var yderst humant, da Team Esbjerg fredag middag skulle have den opslidende pokalsejr i Viborg sent torsdag aften ud af kroppen - og samtidig skulle der så kigges en smule frem mod ligakampen lørdag eftermiddag hjemme i Blue Water Dokken mod Ringkøbing.

- Jeg er nu sikker på, at vi nok skal være klar til den kamp. Sejren og billetten til Final4 gør, at vi forhåbentlig glemmer, at vi er ret brugte lige nu, fortæller Team Esbjerg Kristine Breistøl.

Og netop Breistøl var en af de spillere, som gjorde en forskel i pokalgyseren i Viborg. Syv mål bankede hun ind, og den norske hugger spillede uden tvivl sin hidtil bedste kamp i Team Esbjerg-trøjen.

- Det var dejligt, at mange ting lykkedes for mig i en kamp, hvor vi havde en del spillere siddende udenfor. Og sådan en sejr giver bare masser af godt humør og forhåbentlig også noget energi.

Team Esbjerg har spillet to træningskampe mod netop Ringkøbing i denne sæson - og begge gange er det blevet til store sejre.

- Vi kommer ikke til at undervurdere dem. Vi er klar på, at de kommer med et stort tryk, men det skal vi kunne modstå. Det er sådan en kamp, som vi skal være gode nok til at vinde, mener Kristine Breistøl.